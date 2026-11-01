رئیس اداره امور بانوان منطقه آزاد کیش، گفت: توانمندسازی اقتصادی بانوان، ارتقای مهارت‌ها و کمک به توسعه کسب‌وکار‌های آنان از محور‌های اصلی برنامه‌های سازمان منطقه آزاد کیش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهرا حسین زاده با اشاره به کسب دو مهر اصالت ملی برای آثار صنایع‌دستی بانوان کیش، گفت: جشنواره طراحی لباس با الهام از اقلیم جنوب با عنوان کُندوره نیز پس از کسب مجوز‌های لازم، در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر حضور خواهد داشت.

او با اشاره به دستاورد‌های بانوان کیش در حوزه صنایع‌دستی و کسب‌وکار‌های خرد گفت: در ادامه اجرای طرح‌های توانمندسازی اقتصادی بانوان و با بهره‌گیری از استادان توانمند استانی و ملی و راهنمایی مشاوران تخصصی، زمینه ارتقای کیفیت آثار صنایع‌دستی فراهم شد و برای نخستین بار در کیش، دو اثر ارزشمند صنایع‌دستی بانوان موفق به دریافت مهر اصالت از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شدند.

حسین زاده مهر اصالت را از نشان‌های معتبر حوزه صنایع‌دستی کشور دانست و افزود: برگزاری کارگاه‌های یک‌ و دو روزه با حضور استادان حوزه های تخصصی، فرصتی برای بانوان دارای ایده‌های اقتصادی و فعالان کسب‌وکار‌های نوپا فراهم می‌کند تا دانش و مهارت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های خود را کسب کنند.

رئیس اداره امور بانوان منطقه آزاد کیش، توسعه بازار فروش محصولات بانوان را از دیگر برنامه‌های حمایتی برشمرد و تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌ها و گسترش بستر‌های فروش حضوری و مجازی، به‌ویژه در شرایط خاص اقتصادی، با هدف جلوگیری از توقف فعالیت کسب‌وکار‌ها و کمک به حفظ درآمد پایدار بانوان دنبال می‌شود.

حسین زاده از شرکت جشنواره طراحی لباس کُندوره در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر خبر داد و گفت: این جشنواره با الهام از اقلیم جنوب و با هدف توجه به ظرفیت‌های بومی در طراحی لباس، تابستان امسال فراخوان خود را منتشر کرد و پس از دریافت مجوز‌های لازم، در مسیر حضور در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر قرار گرفته است.

رئیس اداره امور بانوان منطقه آزاد کیش، افزود: حضور این رویداد در جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های بانوان جزیره، عرضه ایده‌های خلاقانه در حوزه طراحی لباس و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقلیمی جنوب کشور در عرصه مد و پوشاک است.