رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجاگفت: ترافیک در آزادراه و محور شهریار نیمه سنگین و محورهای۳ استان کشور بارانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجاگفت: اکنون بارش باران در برخی محور‌های استان‌های همدان، لرستان و چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، ترافیک نیمه‌سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده نسیم‌شهر و عوارضی تهران همچنین محور شهریار ـ تهران، حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به بارش باران در برخی محور‌های کشور، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.