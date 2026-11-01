استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در جریان جنگ‌های اخیر، بیش از ۱۰ تصمیم با رویکرد پدافند غیرعامل در استان اتخاذ شد که پس از ابلاغ در سطح ملی، اجرای آنها در سراسر کشور در دستورکار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در جریان جنگ‌های اخیر، بیش از ۱۰ تصمیم با رویکرد پدافند غیرعامل در استان اتخاذ شد که پس از ابلاغ در سطح ملی، اجرای آنها در سراسر کشور در دستورکار قرار گرفت.

رضا رحمانی در نشست شورای پدافند غیرعامل کشور افزود: آذربایجان‌غربی در جریان جنگ رمضان، با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم، به یکی از مراکز اصلی تأمین اقلام اساسی مورد نیاز استان‌های کشور تبدیل شد و در تأمین دارو نیز نقش مؤثری ایفا کرد.

وی همچنین نوسازی تجهیزات امدادی و خدمات‌رسان را از اولویت‌های استان دانسته و خاطرنشان کرد: در همین راستا ۲۴ دستگاه آمبولانس، پمپ‌بنزین‌های سیار و دیزل‌ژنراتور‌های قابل حمل تأمین و در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی به اقدامات حوزه زیرساختی نیز اشاره کرده و افزود: برای تأمین پایدار آب و برق در شرایط اضطراری، تجهیزات مورد نیاز پیش‌بینی شده و مخازن ذخیره آب برای اسکان اضطراری نیز تأمین شده است.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی، خواستار برنامه‌ریزی ملی برای رفع مشکلات باتری ایستگاه‌های تلفن همراه و پیشگیری از اختلال در خدمات ارتباطی هنگام قطعی برق شده و اضافه کرد: تأمین پایدار گاز استان‌های سردسیری در فصل زمستان ضروری است.

وی در پایان با بیان اینکه تجربه اقدامات پدافند غیرعامل آذربایجان‌غربی می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر مناطق کشور مورد استفاده قرار گیرد، افزود: آمادگی دستگاه‌ها، زیرساخت‌ها و تجهیزات برای مواجهه با شرایط بحرانی باید به‌صورت مستمر تقویت شود.