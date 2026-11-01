به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و پارک زمزم با عدد ۵۷، میدان انقلاب ۵۹، ملک‌شهر و سپاهان‌شهر ۹۰، بزرگراه خرازی ۶۸، دانشگاه صنعتی ۹۶، علوم پزشکی ۵۶، رودکی ۵۳، زینبیه ۹۵، فرشادی و ولدان ۶۵، فیض ۵۵، شهرک منتظری ۶۶ و محور شرق اصفهان ۶۷ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه خیابان‌های پروین اعتصامی و احمدآباد با عدد ۴۹، استانداری اصفهان ۳۱، رهنان ۳۸، کاوه ۳۷، جی ۴۲ و میرزا طاهر ۱۲ AQI در وضعیت پاک (سبز رنگ) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.