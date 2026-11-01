به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۸ تا ۹ آبان ۱۴۰۵) ، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



ادعای سفر هیئت آمریکایی به دوحه قطر برای مذاکره مستقیم با تیم ایرانی

بر اساس گزارش تسنیم، سفر هیئت ایرانی با هدف پیشبرد امور مذاکرات اخیر با قطر انجام شده و مذاکره مستقیمی با آمریکا در این سفر مطرح نیست.



ادعای رسانه‌های معاند درباره صدور حکم اعدام برای ۷ زن

قوه قضائیه اعلام کرد: رسانه‌های معاند و جریان‌های ضدانقلاب در ادامه خبرسازی‌های خود، مدعی صدور حکم اعدام برای ۷ زن شده‌اند؛ ادعایی که با واقعیت پرونده‌های قضایی این افراد مطابقت ندارد.



غیرفعال شدن کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های قدیمی

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر غیرفعال شدن کارت سوخت خودرو‌های بالای ۲۵ سال و موتورسیکلت‌های بالای ۱۰ سال را تکذیب کرد.



قطع گاز صنایع بورسی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره انتشار اخباری مبنی بر قطع گاز صنایع و الزام آن‌ها به تأمین سوخت جایگزین گفت: هیچ محدودیتی برای گاز صنایع اعمال نشده و همه صنایع متناسب با نیاز خود از گاز استفاده می‌کنند.



واگذاری باشگاه استقلال توسط هلدینگ خلیج فارس

مدیرعامل جدید استقلال شایعات مربوط به واگذاری این باشگاه توسط هلدینگ خلیج‌فارس را رد کرد.



سرنگونی پهباد یمنی در آسمان مدینه

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: نیروهای مسلح یمن هیچ عملیاتی به سمت عمق خاک عربستان انجام نداده‌اند و آنچه دشمن جنایتکار سعودی درباره‌ سرنگونی یک پهپاد در آسمان شهر مدینه ادعا می‌کند، ادامه‌ دروغ پردازی‌های بزرگ و گسترده‌ آن علیه یمن است.





