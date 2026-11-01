دومین روز از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با حضور اساتید برجسته سینما و هنرمندان کشور، با برگزاری نشست‌های تخصصی و گفت‌و‌گو‌های پیرامون مفهوم مقاومت در هنر سپری شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، دومین روز از برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در پردیس سینمایی ملت، با حضور اساتید سینما و هنرمندان کشور همراه بود.

در جریان فعالیت‌های این روز، علاوه بر اکران آثار، برنامه‌های جانبی ویژه‌ای از جمله برگزاری نشست‌های تخصصی و گفت‌وگوهای پراهمیت درباره جایگاه مقاومت و چشم‌انداز آینده سینما در برنامه‌ی روزانه این رویداد گنجانده شده بود.