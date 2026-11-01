مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان گفت: ارتقای آگاهی و آمادگی دانش‌آموزان در مقابل تهدیدات نوین و ترکیبی، نقش مؤثری در تقویت تاب‌آوری ملی و پایداری کشور دارد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان: تقویت تاب آوری ملی با آموزش در مدارس مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان: تقویت تاب آوری ملی با آموزش در مدارس مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان: تقویت تاب آوری ملی با آموزش در مدارس مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان: تقویت تاب آوری ملی با آموزش در مدارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا محسنی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان، همزمان با برگزاری آیین پدافند غیرعامل در دبیرستان استعداد‌های درخشان ناحیه یک رشت، بر ضرورت ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل و نقش مؤثر نهاد‌های آموزشی در ارتقای آگاهی و آمادگی جامعه در برابر تهدیدات تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل به اقدامات نظامی محدود نمی‌شود، افزود: پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات غیرمسلحانه است که با هدف افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری و استمرار فعالیت‌های ضروری در شرایط بحران اجرا می‌شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان با اشاره به جایگاه راهبردی مدارس و مراکز علمی در نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل، افزود: دانش‌آموزان می‌توانند به‌عنوان سفیران آگاهی در جامعه نقش‌آفرینی کنند و هرچه سطح آمادگی ذهنی و عملی نسل جوان در مواجهه با تهدیدات نوین و ترکیبی ارتقا یابد، پایداری و تاب‌آوری ملی نیز تقویت خواهد شد.

محسنی در پایان با قدردانی از اهتمام و همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش گیلان در اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی پدافند غیرعامل، بر ضرورت استمرار این اقدامات و مشارکت همه نهاد‌های آموزشی در توسعه این فرهنگ تأکید کرد.