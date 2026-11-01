معاون سازمان پدافند غیرعامل کشورگفت: موقعیت جغرافیایی و برخورداری از پایانه‌های متعدد مرزی، آذربایجان غربی را به یکی از مسیر‌های مهم تنفس و پشتیبانی کشور تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به روند توسعه ساختار پدافند غیرعامل در کشور گفت: طی سال‌های اخیر، مأموریت‌ها و مسئولیت‌های این سازمان با تصویب اساسنامه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، ساختارمندتر شده است.

محسن اسدی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان‌ها با تأکید بر جایگاه راهبردی آذربایجان‌غربی در پدافند غیرعامل، افزود: موقعیت جغرافیایی و برخورداری از پایانه‌های متعدد مرزی، این استان را به یکی از مسیر‌های مهم تنفس و پشتیبانی کشور تبدیل کرده است.

وی همچنین با اشاره به وجود دستورالعمل‌ها و مصوبات لازم‌الاجرای کمیته پدافند غیرعامل، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید اجرای این مصوبات را در برنامه‌های خود قرار دهند و نخستین گام در این مسیر، شناسایی دقیق آسیب‌پذیری‌ها و تهدید‌های هر بخش است.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور به تهدیدات ترکیبی دشمن نیز اشاره کرده و افزود: ایجاد آمادگی در همه بخش‌ها، افزایش آستانه مقاومت و تحمل مردم و تسهیل مدیریت شرایط بحرانی باید با همت جمعی و همکاری نهاد‌های مسئول دنبال شود.

اسدی همچنین حضور و همراهی مردم در میدان را یکی از مؤثرترین ظرفیت‌های پدافند غیرعامل کشور در ماه‌های اخیر دانسته و اضافه کرد: مشارکت و همدلی عمومی نقش مهمی در عبور کشور از شرایط دشوار داشته است.

وی در پایان با قدردانی از اقدامات آذربایجان‌غربی در تأمین و پشتیبانی اقلام مورد نیاز سایر استان‌ها در جریان جنگ رمضان، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مرزی استان و تقویت آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با تهدیدات تأکید کرد.