مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران از راه‌اندازی کامل دو خط تولید و تامین کاغذ کتب درسی وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران از فعالیت دو خط تولید این کارخانه با ظرفیت کامل و تولید کاغذ مورد نیاز کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

گنجی با اشاره به اجرای طرح تنفس جنگل از سال ۱۳۹۶ گفت: پس از اعلام این طرح، برداشت چوب از جنگل متوقف شد و تأمین مواد اولیه به سمت چوب‌های باغی، وارداتی و گونه‌هایی مانند صنوبر رفت.

وی افزود: در یک ماه اخیر تلاش کردیم هر دو خط تولید کارخانه، با نام‌های PM۱ و PM۲، با ظرفیت کامل فعالیت کنند.

مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، تولید کاغذ مورد نیاز کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش را از اقدامات مهم این مجموعه دانست.

مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران نیز در بازدید از این کارخانه با اشاره به فعال شدن دو خط تولید گفت: پیش از این، حدود یک خط تولید فعال بود؛ اما اکنون هر دو خط به فعالیت رسیده‌اند.

وی با اشاره به تغییر روند فعالیت کارخانه در ماه‌های اخیر افزود: کارخانه به سمت سوددهی حرکت می‌کند و این نشان می‌دهد ظرفیت‌ها و امکانات لازم فراهم است، اما در گذشته مدیریت مناسبی وجود نداشت.

استاندار مازندران با اشاره به پیگیری تأمین مواد اولیه گفت: تا جایی که امکان داشت، برای تأمین مواد اولیه از ظرفیت بخش‌ها و سازمان‌های مختلف استفاده کردیم تا این مواد در اختیار کارخانه قرار گیرد.

یونسی‌رستمی همچنین از پیگیری مشکلات مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای کارخانه خبر داد و افزود: این معوقات و مسائل در ستاد تسهیل مطرح می‌شود تا در حد امکان برای رفع آنها کمک کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: شش ماه دیگر که از این کارخانه بازدید می‌کنم، مجموعه دست‌کم بین ۷۰۰ میلیارد تومان تا یک همت سوددهی داشته باشد.

گزارش از مهدی حسن پور