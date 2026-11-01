رسالت اصلی شورای آینده‌نگر زیست‌محیطی میبد، تلاش برای حفظ و احیای محیط زیست در آینده و زنده نگه داشتن دغدغه‌های زیست‌محیطی در جامعه است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست شورای آینده‌نگر زیست‌محیطی و تغییر اقلیم شهرستان میبد با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، فرماندار ویژه شهرستان، دادستان، جمعی از استادان دانشگاه و مدیران دستگاه‌های اجرایی در فرمانداری میبد برگزار شد.

سیدمهدی طباطبایی، فرماندار ویژه شهرستان میبد، در این نشست با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست گفت: توسعه اقتصادی و صنعتی باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی همراه باشد و صنایع برای رفع آلایندگی‌ها به راهنمایی و همراهی کارشناسان محیط زیست نیاز دارند.

وی ابراز امیدواری کرد با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری، زمینه کاهش و رفع آلایندگی واحد‌های صنعتی فراهم شود.

اقبالی، دادستان شهرستان میبد نیز با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع درباره اقدامات زیست‌محیطی، از ضعف اطلاع‌رسانی در برخی موضوعات انتقاد کرد و گفت: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌ها می‌تواند مردم را در جریان اقدامات و برنامه‌ها قرار دهد و زمینه افزایش آگاهی و مشارکت عمومی را فراهم کند.

در ادامه، فتح‌زاده، مشاور محیط زیست فرماندار و دبیر شورای مخاطرات زیست‌محیطی و تغییر اقلیم شهرستان، گزارشی از ساختار، اهداف و برنامه‌های اجرایی این شورا ارائه کرد.

حسن اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد نیز با بیان اینکه بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی ریشه در دهه‌های گذشته دارند، گفت: حل این مشکلات نیازمند زمان، برنامه‌ریزی و مشارکت همه بخش‌هاست.

وی افزود: امروز به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که صرفاً با برخورد‌های قهری نمی‌توان محیط زیست را نجات داد، بلکه باید با آموزش، فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی، جامعه و صنایع را به همراهی در حفاظت از محیط زیست دعوت کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با اشاره به اقدامات پیشرو شهرستان میبد در حوزه آموزش محیط زیست اظهار داشت: میبد از نخستین شهرستان‌هایی بود که با همت شورای آینده‌نگر زیست‌محیطی، فرهنگ‌سازی و آموزش محیط زیستی را به‌صورت جدی از مدارس آغاز کرد و در ادامه نیز ابتکارات ارزشمندی در حوزه آموزش، صنعت و شهرک صنعتی به اجرا درآمد.

اکبری، نخستین رسالت شورای آینده‌نگر زیست‌محیطی را تلاش برای نجات و احیای محیط زیست در آینده دانست و گفت: این اقدام ارزشمند و مقدس است؛ چراکه زنده نگه داشتن دغدغه‌های محیط زیستی یک هنر است و هر یک از ما باید در دوران مسئولیت خود بررسی کنیم که تا چه اندازه در زنده و اثرگذار نگه داشتن این دغدغه در میان مردم و مسئولان نقش داشته‌ایم.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با طبیعت تأکید کرد و افزود: شورا باید زمینه هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها را فراهم کند؛ چراکه چندگانگی در مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی و اقدامات جزیره‌ای می‌تواند خود به عاملی برای آسیب به محیط زیست تبدیل شود.

در پایان این نشست، فرماندار ویژه شهرستان میبد با اهدای لوح سپاس، از مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میبد به مناسبت روز ملی محیط‌بان تجلیل و قدردانی کرد.