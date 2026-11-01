دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم گفت: قرائت و حفظ قرآن ارزشمند است، اما هدف نهایی آن است که آموزه‌های آیات الهی در زندگی انسان جاری شود و افراد بتوانند از مفاهیم قرآن در رفتار و تصمیم‌های روزمره خود بهره بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا مسیب‌زاده، مشاور وزیر و دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم، در آیین اختتامیه بخش پسران سی‌ویکمین کنگره سراسری قرآن کریم مدارس استعداد‌های درخشان با اشاره به مفهوم شکرگزاری در آموزه‌های قرآن کریم، سه مرتبه برای شکر برشمرد و گفت: نخستین مرتبه، شکر زبانی و سپاسگزاری از خداوند است؛ مرتبه دوم، شناخت صاحب نعمت و توجه به کسانی است که در برخورداری از نعمت‌ها نقش داشته‌اند و مرتبه سوم و بالاترین مرتبه، استفاده از نعمت در مسیر درست و متناسب با هدف آن است.

مسیب‌زاده شرکت در فعالیت‌های قرآنی را فرصتی ارزشمند دانست و خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما که در مسیر یادگیری، قرائت و فهم قرآن گام برداشته‌اید، می‌توانید با بازگشت به مدارس، محله‌ها و محیط زندگی خود، دیگران را نیز به فعالیت‌های قرآنی دعوت کنید.

وی با تأکید بر اینکه بهترین شیوه شکرگزاری از نعمت قرآن، انتقال این فرصت به دیگران است، از دانش‌آموزان خواست با خود عهد ببندند که هر یک، دست‌کم چند نفر از هم‌کلاسی‌ها و اطرافیان خود را به فعالیت‌های قرآنی جذب کنند و سفیران قرآن در مدرسه و جامعه باشند.

دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم با اشاره به اهمیت رشته مفاهیم در کنار رشته‌های قرائت و حفظ، افزود: قرائت و حفظ قرآن ارزشمند است، اما هدف نهایی آن است که آموزه‌های آیات الهی در زندگی انسان جاری شود و افراد بتوانند از مفاهیم قرآن در رفتار و تصمیم‌های روزمره خود بهره بگیرند.

وی با قدردانی از طراحی و اجرای برنامه‌های این دوره از کنگره، به‌ویژه فعالیت‌های مرتبط با تدبر و مفاهیم قرآن، از دانش‌آموزان خواست این مسیر را پس از پایان رقابت‌ها نیز ادامه دهند و ارتباط خود را با قرآن حفظ کنند.

مسیب‌زاده در پایان، ضمن تأکید بر قدردانی از زحمات پدر و مادر، معلمان، مربیان و حتی هم‌سالانی که زمینه رشد و پیشرفت دانش‌آموزان را فراهم کرده‌اند، برای همه شرکت‌کنندگان و دست‌اندرکاران کنگره، توفیق و سربلندی در سایه قرآن کریم آرزو کرد.

گفتنی است، سی‌ویکمین کنگره سراسری قرآن کریم مدارس استعداد‌های درخشان در دو بخش دختران و پسران و در رشته‌های آوایی و مفاهیم، در اردوگاه فرهنگی‌ورزشی امام خمینی (ره) لواسان برگزار شد. بخش دختران این کنگره از ۲ تا ۴ آبان‌ماه و بخش پسران از ۷ تا ۹ آبان‌ماه میزبان دانش‌آموزان شرکت‌کننده از سراسر کشور بود.