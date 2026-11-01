شکارچی جیرفتی که سالها تفنگش به سوی حیوانات نشانه رفته بود حالا با همراهی محیط بانان درصف نگهبانان طبیعت قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در حاشیه کوه کلکسورک در دشت بخش اسماعیلی روایت متفاوتی از حفاظت حیات وحش شکل گرفته است؛ روایتی که قهرمانانش یک شکارچی دیروزی است که سال‌ها رد حیوانات را برای شکار دنبال می‌کرده و یک جوان جیرفتی که خشکسالی را در آبرسانی به حیات وحش شکست داده است.

این دو یعنی سبحان و یدالله حالا در صف نگهبانان طبیعت و حیاط وحش جیرفت ایستاده‌اند.

آقا یدالله که چندین سال شکار چی بوده با کنار گذاشتن سلاح و همراه شدن با سبحان حالا دوست حیات وحش شده و ساقی حیوانات تشنه او می‌گوید الان یک احساس آزادی دارم خیلی خوشحالم که جان دادن حیوانات را نمی‌بینم و به جای جان گرفتن آنها به حیوانات آب می‌دهم.

دیگر دوست داران حیات وحش در جیرفت هم با محیط بانان آمده‌اند تا از این کار زیبا الگو برداری و در مناطق خود اجرایی کنند

عارف کیا رییس اداره محیط زیست جیرفت هم از همراهی با مجموعه‌های مردمی برای بازگرداندن دوستی بیشتر مردم و شکارچیان با محیط حیات وحش گفت.