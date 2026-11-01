مانور پناه‌گیری و خروج ایمن به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در بیضا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بیضا، گفت: مانور پناهگیری و خروج اضطراری در مدارس شهرستان بیضا برگزار شد.

محمد نبی‌خریدار افزود: در این مانور مباحث عملی چادر زنی، کمک‌های اولیه، پناه‌گیری و خروج اضطراری به دانش آموزان و کادر مدرسه آموزش داده شد.

او بیان کرد: هدف از آموزش این مباحث آمادگی در برابر شرایط بحرانی، کاهش تلفات انسانی و تسریع در واکنش‌های امدادی است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بیضا در پایان گفت : تکرار این مانورهای عملی در مدارس، موجب نهادینه شدن فرهنگ پدافند غیرعامل می شود و در هنگام وقوع حوادث واقعی، آرامش و مهارت لازم را برای خروج ایمن و نجات جان دانش آموزان به همراه دارد.