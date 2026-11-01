در نشست مشترک کارگروه پدافند غیرعامل وزارت کشور و شورای پدافند غیرعامل استان‌ها، از اقدامات استاندار آذربایجان‌غربی در حوزه پدافند غیرعامل تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست مشترک کارگروه پدافند غیرعامل وزارت کشور و شورای پدافند غیرعامل استان‌ها به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، به ریاست رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و با حضور وبیناری رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و استانداران سراسر کشور و مسئولان ستاد پدافند غیرعامل برگزار شد.

در این نشست از اقدامات استاندار آذربایجان‌غربی در حوزه پدافند غیرعامل تجلیل و لوح تقدیر رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و دستیار رئیس‌جمهور به وی اهدا شد.

همچنین معاون سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به اقدامات انجام شده، از عملکرد آذربایجان‌غربی در این حوزه تقدیر کرد.

اداره‌کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان‌غربی اخیراً نیز با حضور در نخستین نمایشگاه و همایش ملی تاب‌آوری، ایمنی و پدافند غیرعامل، دو طرح برگزیده استان شامل سامانه تسهیل‌گر و تصمیم‌یار مدیریت بحران مبتنی بر هوش مصنوعی و الگوی تولید نان کامل را معرفی کرده و تجهیزات CBRNE آتش‌نشانی شهرداری ارومیه را به نمایش گذاشت.

این حضور و دستاوردها، جلوه‌ای از تلاش آذربایجان‌غربی برای ارتقای آمادگی، افزایش تاب‌آوری و تقویت زیرساخت‌های ایمنی در برابر تهدید‌ها و بحران‌هاست.