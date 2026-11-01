به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ قاسم جانعلی‌پور جانشین فرمانده انتظامی گیلان با خانواده شهید امنیت محمد پورابراهیم در شهرستان رشت دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سرهنگ جانعلی‌پور در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، خانواده‌های معظم شهدا را چشم و چراغ ملت و مظهر صبر و استقامت معرفی کرد و گفت: امنیت پایدار امروز جامعه، ثمره خون پاک شهدایی است که جان خود را در راه صیانت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و امنیت این مرز و بوم فدا کردند.

وی با اشاره به اینکه خدمت به خانواده‌های شهدا توفیقی الهی برای کارکنان فراجا است، افزود: نیروی انتظامی با تمام توان و تا پای جان، ادامه دهنده راه شهدا خواهد بود و اجازه نخواهد داد خون عزیزان از دست برود.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان این دیدار، ضمن استماع دغدغه‌ها و مسائل خانواده شهید پورابراهیم از آنان تجلیل کرد.

استوار یکم محمد پورابراهیم پلیس ۲۴ ساله فراجا، ۱۹ دی ۱۴۰۴ در پی حمله تروریست‌های مسلح به کلانتری رودبار با شلیک مستقیم به سر به شهادت رسید.

مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای رشت واقع است.