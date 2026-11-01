امروز اقتدار ایران اسلامی به واسطه حضور مردمی است، که میدان را رها و پشت نیرو‌های مسلح را خالی نکرده‌اند و می‌گویند جواب نیرو‌های مسلح با پشتوانه مردمی به ماجراجویی‌های امریکا باید دندان شکن باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم مبعوث شده به دستاورد‌های نظام اسلامی اشاره کردند و می‌گویند علاوه بر دستاورد‌های علمی، پزشکی امروز موشک‌های نقطه زن یکی از دستاورد‌های مهم کشورمان طی ۴۷ سال برای کشور بازدارندگی ایجاد و دشمنان را زمین گیر کرده است.

مردم همیشه در صحنه در شهرستان‌های استان بیان می‌کنند با توجه به فرا رسید ۱۳ آبان روز دانش آموز انتقال فرهنگ مقاومت و ایستادگی به نسل‌های آینده باید در دستور کار قرار گیرد.

مردم ایثارگر میدان را رها نمی‌کنند و می‌گویند تا پیروزی نهایی پرچم را بر زمین نمی‌گذارند.