تا سال ۱۴۰۰ فقط هشت روستای شهرستان نیکشهر در سیستان و بلوچستان از نعمت طرح هادی برخوردار بودند، اما این عدد اکنون به ۴۴ روستا افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد بیش از پنج برابری طی چند سال اخیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیکشهر گفت: امسال نیز عملیات اجرای طرح هادی در ۱۲ روستای شهرستان انجام می‌شود و برای اجرای این طرح در ۱۵ روستای دیگر نیز تفاهم‌نامه مشارکتی با دهیاری‌ها در دست انعقاد قرار دارد.

رحیم‌بخش هوتی افزود: اجرای طرح هادی در روستا‌ها نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های عمرانی، ساماندهی معابر، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و فراهم کردن زمینه توسعه متوازن مناطق روستایی دارد و اجرای طرح‌های جدید می‌تواند به افزایش شاخص برخورداری روستا‌های شهرستان نیکشهر کمک کند.