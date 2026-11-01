به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ هادی کریمی گفت: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضایی، از ۵۵ واحد صنفی سکه فروشی، آبشده فروشی، خرده فروشی و کارگاه‌های ساخت طلاو جواهرات به ویژه در حاشیه شهر بازدید به عمل آوردند.

وی افزود: در این بازدید‌ها ۱۲ واحد به علت رعایت نکردن ضوابط انتظامی و عدم استفاده از تجهیزات امنیتی و حفاظتی مناسب و همچنین نداشتن پروانه کسب مهر و موم شدند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد گفت: متصدیان واحد‌های مربوطه پس از تشکیل پرونده به مراجع قانونی معرفی شدند.