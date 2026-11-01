به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حمیدرضا رسولی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری مازندران، از ارزیابی مثبت عملکرد نیرو‌های عملیاتی در مانور شبیه‌سازی اطفای حریق در بندر امیرآباد خبر داد.

وی امروز در حاشیه برگزاری این مانور گفت: با توجه به اهمیت راهبردی بندر امیرآباد در جابه‌جایی و انتقال کالا، آمادگی این مجموعه برای مقابله با حوادث احتمالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رسولی افزود: در این مانور، عملیات اطفای حریق با شرایطی نزدیک به واقعیت شبیه‌سازی شد تا میزان آمادگی کارکنان بندر و عوامل پدافند غیرعامل در مواجهه با شرایط اضطراری مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به عملکرد مناسب نیرو‌های حاضر در این عملیات تصریح کرد: نیرو‌های عملیاتی با هماهنگی و آمادگی مطلوب توانستند آتش شبیه‌سازی‌شده را در زمان تعیین‌شده مهار کنند که این موضوع نشان‌دهنده توانمندی و آمادگی کارکنان در مقابله با حوادث احتمالی دارد.

مدیرکل پدافند غیرعامل و استانداری مازندران با مثبت ارزیابی کردن نتایج این مانور ابراز امیدواری کرد: با اجرای چنین برنامه‌هایی به‌صورت مستمر شناسایی نقاط قوت و ضعف، سطح آمادگی و توان عملیاتی نیرو‌ها برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و راهبردی ارتقا پیدا کند.

موسی‌پور، مدیرکل دریانوردی بندر امیرآباد هم در حاشیه برگزاری مانور پدافند غیرعامل، پدافند غیر عامل را فرصتی برای ارتقای توان نیروی انسانی، افزایش مهارت کارکنان و سنجش میزان هماهنگی نیرو‌ها در مواجهه با شرایط اضطراری دانست.

وی گفت: این مانور با هدف افزایش توانمندی نیرو‌های انسانی و ارزیابی میزان آمادگی و هماهنگی بخش‌های مختلف بندر در شرایط بحرانی برگزار شد.

موسی‌پور افزود: اجرای چنین مانور‌هایی فرصت مناسبی است تا نقاط قوت و ضعف مجموعه شناسایی و مهارت‌ها و توان عملیاتی نیرو‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرکل دریانوردی بندر امیرآباد با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل تصریح کرد: پدافند غیرعامل یکی از مؤلفه‌های اصلی پیشگیری و کاهش آسیب‌پذیری است و نقش مهمی در حفاظت از سرمایه‌های انسانی و زیرساخت‌های حیاتی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی مدون و همکاری همه‌جانبه مجموعه‌های مرتبط، زمینه تقویت آمادگی، کاهش آسیب‌پذیری و جلوگیری از خسارت‌های احتمالی در زیرساخت‌های بندری فراهم شود.