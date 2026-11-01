دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال ۱۴۰۵، موفق به کسب سه نشان شامل یک نشان طلا و دو نشان برنز و مجموعا ۲۲ نفر حائز رتبه تا مرتبه ۱۵ شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نخست سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور، ۳۹ نفر از دانشجویان این دانشگاه از مجموع آزمون اختصاصی المپیاد و همچنین برگزیدگان آزمون کارشناسی ارشد موفق به راه‌یابی به مرحله نهایی شدند. این دانشجویان در مرحله دوم، در رقابت با برگزیدگان مرحله نخست از دانشگاه‌های مختلف کشور به رقابت پرداختند و در نهایت، ۲۹ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مرحله نهایی برگزیده شدند.

در مرحله نهایی این المپیاد، آبتین ناصری در مجموعه مهندسی عمران با کسب رتبه نخست، مدال طلا را به دست آورد. همچنین محمدعلی مهدی اسفریزی در مجموعه فیزیک و مهدی حیدری در مجموعه مهندسی شیمی موفق به کسب مدال برنز شدند.

رقابت در مجموعه‌های علمی و مهندسی

در مرحله نهایی سی‌ویکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور، دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مجموعه‌های مختلف علمی و مهندسی، به رقابت با دانشجویان برگزیده سایر دانشگاه‌های کشور پرداختند. این مجموعه رشته‌ها شامل ریاضی، فیزیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی متالورژی و مواد، مهندسی کامپیوتر و علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت بود.

در مجموعه ریاضی، تارا کاتب رتبه پنجم، محمد ابراهیمی رتبه ششم و علی رفیعی رتبه هفتم را کسب کردند.

در مجموعه مهندسی شیمی، مهدی حیدری با کسب رتبه سوم و مدال برنز، سجاد زینلی رتبه چهارم، علیرضا باقری‌پورداورانی رتبه هفتم، طهورا کریمی رتبه هشتم، علی طاهرپور رتبه نهم و سینا جلالی گلمکانی رتبه هفدهم را به دست آوردند.

در مجموعه مهندسی عمران، علاوه بر مدال طلای آبتین ناصری، سید امیرمحمد موسوی مورکانی رتبه نهم و کامیار شرایعی رتبه پانزدهم را کسب کردند.

در مجموعه مهندسی مکانیک، شایان شهیربرزگر رتبه نهم، احسان فرهادی فارمد رتبه یازدهم، روح‌الله یزدانی احمدآبادی رتبه هجدهم و محمدحسین بیگدلی رتبه سی‌ویکم را به دست آوردند.

در مجموعه مهندسی صنایع، امیرحسین رحیمی رتبه شانزدهم را کسب کرد.

در مجموعه مهندسی متالورژی و مواد، امیررضا قاسم‌آبادی رتبه پنجم، امیرحسین بکیان دوگاهه رتبه نهم، محمدامین رهبری رتبه دهم، سبحان بهاری‌فر رتبه دوازدهم و امیرصدرا شیخ‌الاسلامی رتبه سیزدهم را به دست آوردند.

در مجموعه مهندسی کامپیوتر، آرین خیراندیش رتبه پنجم، امیررضا دانشور رتبه ششم، پارسا اسدی رتبه دهم و پارسا اکسیر رتبه نوزدهم را کسب کردند.

همچنین در مجموعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت، زهرا ملکی رتبه شانزدهم و عسل انصاری محسنی رتبه چهلم را به دست آوردند.