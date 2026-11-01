به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرزمین بزرگ ایران زادگاه شاعران، نویسندگان و بزرگانی است که با آثار گرانسگ و اثرگذار خود نقش موثر در معرفی فرهنگ، ادبیات و هنر این کشور سترگ داشته‌اند.

یکی از این شاعران بزرگ قیصر امین پور می‌باشد که در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی در شهرستان گتوند استان خوزستان متولد شد و به علت اثرگذاری که در شعر انقلاب اسلامی داشت او را به قیصر شعر انقلاب می‌شناسند.

دکتر قیصر امین پور از بنیان گذاران حوزه هنری است و آثار متعددی از خود به جای گذاشته است از جمله طوفان در پرانتز، منظومه ظهر روز دهم، مثل چشمه، مثل رود، بی بال پریدن و به قول پرستو که در موضوعات مختلف می‌باشند.

این شاعر بزرگ انقلاب سرانجام در هشتم آبان سال ۱۳۸۶ دارفانی را وداع گفت و پس از تشییع در زادگاه خود شهرستان گتوند به خاک سپرده شد.