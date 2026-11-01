به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جهانگیر جوانمرد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصلی این معاونت، تقویت و نمایان‌سازی جنبه اجتماعی فعالیت‌های پیشگیری از وقوع جرم است که در این راستا، مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی، ارتقای آگاهی‌های عمومی و حقوقی جامعه و اجرای برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به فعالیت سامانه سجام افزود: این سامانه با هدف دریافت گزارش‌ها و مطالبات مردمی راه‌اندازی شده است و شهروندانی که هنگام مراجعه به ادارات و دستگاه‌های اجرایی با مشکلات و نارضایتی‌هایی مواجه می‌شوند، می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه، گزارش‌های خود را به معاونت پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ادامه داد: در این سامانه هویت گزارش‌دهندگان برای افراد مورد گزارش قابل مشاهده نیست و مردم می‌توانند مسائل و مشکلات خود را از این طریق منعکس کنند.

جوانمرد با اشاره به اجرای طرح «هر مسجد، یک حقوقدان» بیان کرد: هدف از این طرح، حضور قضات و وکلا در مساجد و فرهنگسرا‌ها و ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های حقوقی به مردم است تا بسیاری از اختلافات و مشکلات حقوقی پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی برطرف شود.

وی تصریح کرد: برای مثال، در اختلافات میان وراث می‌توان با ارائه آموزش و مشاوره حقوقی از تشدید اختلافات و مراجعه طرفین به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.

وی با اشاره به طرح «قاضی در مدرسه» و نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) گفت: در قالب این برنامه‌ها، آسیب‌هایی که دانش‌آموزان را تهدید می‌کند، از جمله مواد مخدر و آسیب‌های فضای مجازی، شناسایی شده و کارگروه‌های مربوطه برای مقابله با این آسیب‌ها فعالیت می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: در طرح قاضی در مدرسه، قضات و وکلا در مدارس حضور پیدا می‌کنند و آموزش‌های مرتبط با حقوق شهروندی و مسائل حقوقی را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند.

جوانمرد مشارکت مردم را یکی از الزامات اصلی پیشگیری از وقوع جرم دانست و اظهار کرد: بدون مشارکت عمومی، تحقق اهداف پیشگیرانه امکان‌پذیر نیست؛ به همین منظور سامانه‌ای برای ثبت‌نام سازمان‌های مردم‌نهاد ایجاد شده است.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهادی که مطابق قانون و در راستای مطالبات اجتماعی فعالیت می‌کنند، می‌توانند از طریق دریافت کارتابل اعلام‌جرم، به‌صورت مستقیم مسائل و موارد مرتبط را اطلاع‌رسانی کنند.

وی بیان کرد: سال گذشته در استان اردبیل برای سه سازمان مردم‌نهاد کارتابل اعلام‌جرم فعال شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به برنامه‌های این معاونت در حوزه حمایت از زنان و کودکان گفت: یکی از اهداف مهم ما حمایت از کودکان و جلوگیری از محرومیت آنان از تحصیل است و در این راستا، تسهیل دسترسی کودکان به امکانات آموزشی نیز موردتوجه قرار دارد.

جوانمرد همچنین از تشکیل گروه‌های سازش محلات به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های پیشگیرانه یاد کرد و افزود: هدف از تشکیل این گروه‌ها، حل‌وفصل اختلافات با مشارکت خود مردم و جلوگیری از مراجعه شهروندان به دادگستری است.

وی با بیان اینکه در دادگستری اختلافات صرفاً تعیین تکلیف می‌شوند و لزوماً به معنای حل ریشه‌ای آنها نیست، تصریح کرد: تلاش ما این است که اختلافات در همان سطح محلات و با مشارکت معتمدان و مردم برطرف شود.

جوانمرد در ادامه به آمار‌های مربوط به وقوع جرم در استان اشاره کرد و گفت: در ۶ماهه نخست امسال، میزان وقوع ۱۵ اتهام نخست استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲.۴ درصدی مواجه شده است.

وی افزود: سرقت، تهدید، کلاهبرداری، تهدید به قتل، افترا، نگهداری مواد مخدر و نگهداری مشروبات الکلی از جمله عناوین اتهامی مورد بررسی در این آمار هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل همچنین از کاهش ۱۵ درصدی دعاوی خانوادگی در استان طی همین مدت خبر داد و گفت: یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، فعالیت سامانه «مسیر» با عنوان «مشاوره، ساختن یک راه» است.

وی توضیح داد: زوجین پیش از ثبت دادخواست طلاق، باید از طریق این سامانه به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شوند و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدون طی این فرایند، دادخواست آنها را نمی‌پذیرند.

جوانمرد با اشاره به تأثیر خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی در کاهش اختلافات خانوادگی بیان کرد: سال گذشته در ۳۷ مورد، ارائه مشاوره و خدمات روان‌شناسی به والدین و کودکان و فراهم‌شدن زمینه ملاقات فرزندان، به بازگشت زوجین طلاق‌گرفته به زندگی مشترک منجر شده است.