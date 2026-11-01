عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، بازآفرینی بافت فرسوده قطب‌آباد جهرم را فرصتی برای احیای حیات اجتماعی محلات، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تقویت ظرفیت‌های گردشگری این شهر دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روستا در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی طرح بازآفرینی شهری قطب‌آباد جهرم، با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: حفظ هویت شهری و صیانت از میراث تاریخی برای نسل‌های آینده، در کنار نوسازی مسکن، توسعه خدمات عمومی و ایجاد سرزندگی اجتماعی در بافت‌های فرسوده، از مهم‌ترین محور‌های این طرح است.

او ادامه داد: برخی خانه‌ها و بنا‌های قدیمی، حتی بدون ثبت در فهرست آثار ملی، واجد ارزش تاریخی و فرهنگی هستند.

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران بر ضرورت توجه به حفظ و احیای بافت تاریخی تاکید کرد و افزود: این بنا‌ها می‌توانند با مرمت و بازسازی، به ظرفیت‌هایی برای توسعه گردشگری، ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی و رونق اقتصادی محلات تبدیل شوند.

روستا با اشاره به رسیدگی به احیای حمام تاریخی مدفون‌شده قطب‌آباد جهرم و ضرورت مرمت آن گفت: رسیدگی به این موضوع در حوزه مسئولیت دستگاه متولی میراث فرهنگی است و پیگیری آن از سوی این مجموعه بسیار ضروری و لازم است.

او اضافه کرد: اجرای طرح بازآفرینی شهری قطب‌آباد، در صورت تحقق کامل اهداف آن، می‌تواند فرصتی برای ارتقای زیرساخت‌ها و کیفیت زندگی شهروندان باشد، اما احیای واقعی بافت تاریخی، تنها به ساماندهی و سنگ‌فرش معابر محدود نمی‌شود.

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: حفاظت از خانه‌های ارزشمند قدیمی، تعیین تکلیف حمام تاریخی مدفون‌شده و تبدیل ظرفیت‌های میراثی به فرصت‌های فرهنگی و گردشگری، بخش مهمی از مسیری است که باید در کنار اجرای طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار گیرد.