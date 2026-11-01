به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،رامین الماسی گفت‌: این اراضی در شهر‌های بجنورد، زیارت شیروان، اسفراین، بام و صفی‌آباد، گرمه، درق، ایور، حصار گرمخان، سنخواست، شوقان، فاروج، یکه‌سعود و قاضی به محدوده شهری افزوده شده است.

وی افزود: بیشترین میزان اراضی الحاق‌شده مربوط به بجنورد با ۴۲۷ هکتار است که سهم قابل توجهی از زمین‌های جدید را به خود اختصاص می‌دهد.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان شمالی ادامه داد: عملیات ساخت‌وساز در برخی شهر‌ها از جمله گرمه، جاجرم و درق انجام شده و طرح جامع و تفصیلی برای همه شهر‌های استان تهیه شده است که اجرای آن در برخی مناطق همچنان ادامه دارد.

الماسی با اشاره به کاربری اراضی الحاق شده گفت: این زمین‌ها علاوه بر ساخت مسکن، برای تأمین خدمات پشتیبان مورد نیاز شهروندان از جمله مدرسه، مسجد، پارک و سایر امکانات شهری در نظر گرفته شده است.

وی توپوگرافی مساعد، وجود اراضی ملی و نزدیکی به محدوده شهر‌ها را از معیار‌های اصلی انتخاب زمین برای الحاق عنوان کرد.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان شمالی اظهار کرد: الحاق اراضی با هدف تامین زمین برای اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن، اجرای طرح‌های حمایتی دولت و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام می‌شود.

الماسی تصریح کرد: این اقدام زمینه افزایش ظرفیت اراضی قابل ساخت، سامان‌دهی توسعه شهری و ایجاد فرصت‌های جدید برای تأمین مسکن را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده بهینه از اراضی الحاق‌شده نیازمند برنامه‌ریزی اصولی و تأمین زیرساخت‌های لازم است تا علاوه بر ساخت مسکن، خدمات شهری متناسب با نیاز جمعیتی نیز در این مناطق توسعه یابد.