به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،شادمهر زهدی گفت‌: از ابتدای سال جاری تاکنون سه میلیون و ۷۶۳ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت سفیدبه فروشندگی‌های استان ارسال شده که بخش عمده آن با هدف ذخیره‌سازی و تامین نیاز مصرف‌کنندگان در فصل زمستان بوده است.

وی افزود: همچنین ۵۱۵ هزار لیتر نفت سفید در نقاط صعب‌العبور خراسان‌شمالی توزیع و ذخیره شده تا در صورت بروز بحران، بارش سنگین برف، انسداد مسیر‌ها یا اختلال در دسترسی، مشکلی برای تامین سوخت ساکنان این مناطق ایجاد نشود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی با اشاره به برنامه تامین سوخت صنایع استان گفت: اکنون حدود ۹۳ درصد ظرفیت مخازن صنایع بزرگ استان تکمیل شده و روند تامین و ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز این واحد‌ها ادامه دارد.

زهدی درباره تامین سوخت عشایر نیز اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۵۷۰ هزار لیتر نفت سفید و ۱۷۵ هزار کیلوگرم گاز مایع میان عشایر استان توزیع شده است و در ادامه سال نیز توزیع بر اساس سهمیه‌های تعیین‌شده انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در همین مدت سه میلیون و ۷۶۳ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت سفید و حدود ۸۹ میلیون لیتر نفت‌کوره نیز در خراسان‌شمالی توزیع شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی اظهار کرد: تاکنون مشکلی در تامین سوخت مایع مورد نیاز استان وجود نداشته و تمهیدات لازم برای استمرار تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی اندیشیده شده است.

وی تاکید کرد: تامین به‌موقع سوخت مناطق سردسیر و صعب‌العبور، عشایر و صنایع از اولویت‌های شرکت در آستانه فصل سرد سال است تا با کاهش دما و نامساعد شدن شرایط جوی، خللی در تامین سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف استان ایجاد نشود.