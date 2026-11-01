سفرا و رؤسای نمایندگی‌های کشور‌های حوزه مدیترانه و شرق اروپا در اقدامی جمعی، از همکاری‌های سازنده و تلاش‌های حرفه‌ای دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپا، در توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های متبوع خود قدردانی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سفرا و رؤسای نمایندگی‌های کشور‌های حوزه مدیترانه و شرق اروپا (رومانی، مجارستان، ترکیه، یونان، لهستان، قبرس، صربستان، بوسنی و هرزگوین، اسلواکی، جمهوری چک و اسلوونی) در اقدامی جمعی، از همکاری‌های سازنده و تلاش‌های حرفه‌ای محمود حیدری، دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپا، در توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های متبوع خود قدردانی کردند.

در این دیدار که در آستانه عزیمت محمود حیدری به آتن برای تصدی مسئولیت سفارت جمهوری اسلامی ایران در یونان برگزار شد، رؤسای نمایندگی‌های کشور‌های مذکور ضمن تقدیر از تعامل و همکاری مؤثر وی در طول دوران مسئولیت، لوح تقدیر مشترکی به وی اهدا کردند.

آنها همچنین از حمایت‌ها و همکاری‌های وزارت امور خارجه با نمایندگی‌های خارجی قدردانی کردند.