جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس به صورت حضوری و وبیناری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نشست که به صورت حضوری و وبیناری در حال برگزاریست از رادیو فرهنگ نیز به صورت زنده پخش می شود.

دستورکار نشست امروز به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری اندونزی

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی.