به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی گفت: آمار زیربنای همه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست و هرچه اطلاعات دقیق‌تری در اختیار تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باشد، تحلیل مسائل به واقعیت نزدیکتر خواهد بود.

وی افزود: سرشماری نفوس و مسکن کمک می‌کند آخرین و دقیق‌ترین وضعیت بخش‌های مختلف کشور مشخص شود و اطلاعات به‌دست‌آمده، مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های آینده و توسعه استان قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تفاوت این سرشماری با دوره‌های گذشته، گفت: این طرح به شیوه ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود؛ به این معنا که اطلاعات از قبل، از طریق پایگاه‌های داده دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری و در بانک اطلاعاتی مرکز آمار ایران ثبت شده است، اما برای راستی‌آزمایی اطلاعات، مأموران به محل سکونت خانوارها مراجعه می‌کنند.

حبیبی از مردم خواست با مأموران سرشماری همکاری کنند و با صبر و حوصله به پرسش‌های آن‌ها پاسخ دهند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح در کرمانشاه گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ خانوار به‌صورت تصادفی برای سرشماری حضوری انتخاب شده‌اند که احتمال افزایش این تعداد نیز وجود دارد.

استاندار کرمانشاه افزود: تاکنون مأموران سرشماری به بیش از ۶ هزار خانوار مراجعه کرده‌اند و این روند در مناطق شهری و روستایی استان ادامه دارد.

حبیبی با بیان اینکه عملیات سرشماری حدود یک هفته پیش آغاز شده است، خاطرنشان کرد: این طرح تا پایان ماه آبان به جمع‌بندی می‌رسد.

وی از تلاش مأموران سرشماری و مجموعه مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قدردانی کرد و بر ضرورت همکاری مردم برای اجرای دقیق این طرح تأکید کرد.