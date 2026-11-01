رادیو فرهنگ امروز با پخش برنامه «کتاب‌گردی» به بررسی فواید مطالعه می‌پردازد و در برنامه‌ای دیگر با عنوان «فرهنگ‌شهر»، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی استان یزد را معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «کتاب‌گردی» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ ، امروز یکشنبه دهم آبان‌ ساعت ۱۲:۳۰ با موضوع بررسی فواید مطالعه، تقویت ذهن و اهمیت کتاب‌خوانی روی آنتن می‌رود.

در این برنامه لیلا حسین‌نیا به‌عنوان کارشناس بخش «کتاب‌دوست»، محمدعلی مومنی در جایگاه کارشناس خبری و محمدمسعود مصدرالامور به عنوان گزارشگر حضور دارند و تهیه‌کنندگی آن را مریم مردانی و گویندگی‌ آن را نگین خواجه‌نصیر بر عهده دارند.

در رویدادی دیگر، برنامه رادیویی «فرهنگ‌شهر» با هدف معرفی شهر‌ها و روستا‌های کمترشناخته‌شده کشور، از ۱۰ تا ۱۳ آبان‌ به معرفی جاذبه‌های استان یزد اختصاص می‌یابد.

این برنامه شامل بخش‌های متنوعی همچون «موزه فرهنگ‌شهر»، «بازارچه فرهنگ‌شهر»، «گذر» و «چینه‌های کاهگلی» است که از یکشنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت ۱۸ به‌طور هم‌زمان از رادیو فرهنگ و رادیو یزد پخش می‌شود.

برنامه «فرهنگ‌شهر» به سردبیری و تهیه‌کنندگی فاطمه محمدیان‌فر، نویسندگی سمیه نازنینی، گویندگی راضیه گردکاهد و بازیگری ارسلان جولایی تولید می‌شود.