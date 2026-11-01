وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تفکیک مسیر ارتقای اعضای هیات علمی در رشته‌های علوم اجتماعی، انسانی و هنر از رشته‌های مهندسی و کشاورزی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف نزدیک‌تر شدن فرآیند ارتقا به عدالت انجام شده است.

مسیر ارتقای اساتید علوم اجتماعی، انسانی و هنر از مهندسی و کشاورزی جدا شد

مسیر ارتقای اساتید علوم اجتماعی، انسانی و هنر از مهندسی و کشاورزی جدا شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تفکیک مسیر ارتقای اعضای هیات علمی در رشته‌های علوم اجتماعی، انسانی و هنر از رشته‌های مهندسی و کشاورزی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف نزدیک‌تر شدن فرآیند ارتقا به عدالت انجام شده است.

حسین سیمایی در پیام تصویری، در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد‌ها از مقاله‌محور بودن معیار‌های ارتقای اعضای هیئت علمی گفت: این انتقاد که معیار ارتقای اساتید تا این اندازه مقاله‌محور نباشد، ایراد درستی است و به همین دلیل نیز این معیار‌ها را اصلاح کردیم.

وی افزود: در نسخه جدیدی که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کردیم، نوآوری، فناوری، حل مسئله و مسئولیت اجتماعی به‌عنوان مکمل مقاله در نظر گرفته شده است.

وزیر علوم گفت: برای مثال، اگر استادی یک گزارش سیاسی تهیه کند یا حتی مقاله‌ای مروری درباره گزارشی از اقتصاد ایران بنویسد، این فعالیت نیز می‌تواند امتیاز خوبی برای ارتقا داشته باشد و جایگزین مقاله صرف شود؛ بنابراین دیگر صرفاً مقاله پژوهشی منتشرشده در نشریات نمایه‌شده در پایگاه آی‌اس‌آی (ISI) که لزوماً به حل مسئله منجر نمی‌شود، ملاک ارزیابی نخواهد بود.

سیمایی با اشاره به تنوع‌بخشی به مسیر‌های ارتقای اعضای هیات علمی گفت: مسیر‌های ارتقا را نیز متنوع کرده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که ارتقا می‌تواند آموزش‌محور، پژوهش‌محور یا ترکیبی از آموزش و پژوهش باشد.

وی افزود: مسیر ارتقای اعضای هیات علمی در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر را از مسیر ارتقا در رشته‌های علوم مهندسی و کشاورزی جدا کرده‌ایم تا این فرایند به عدالت نزدیک‌تر شود.