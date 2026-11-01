وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی به همتای الجزایری، فرارسیدن هفتاد و دومین سالگرد آغاز انقلاب آزادی بخش و روز ملی الجزایر را به ملت و دولت الجزایر تبریک گفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچى وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی به احمد عطاف وزیر امور خارجه الجزایر، فرارسیدن هفتاد و دومین سالگرد آغاز انقلاب آزادیبخش و روز ملی الجزایر را به ملت و دولت الجزایر تبریک گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این پیام، ضمن آرزوی سعادت و بهروزی برای دولت و ملت بزرگ الجزایر ابراز امیدواری کرد دو کشور ایران و الجزایر با استمرار رویکرد فعال و سازنده در حمایت از آرمان‌های عدالت‌خواهانه، شاهد تقویت مساعی مشترک و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های موجود در جهت گسترش هرچه بیشتر همکاری‌ها در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی باشند.