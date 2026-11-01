مسابقات فوتبال پیشکسوتان با حضور تیم‌هایی از هرمزگان و کرمان در ورزشگاه حسنلنگی بخش شمیل شهرستان بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در این دیدار تیم فوتبال پیشکسوتان مدافعان حرم هرمزگان با نتیجه سه بر صفر منتخب رفسنجان را شکست داد.

در جدول رده‌بندی این گروه مدافعان حرم هرمزگان با ۱۲ امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد و تیم‌های منتخب رفسنجان با ۶، سیرجان با ۴ و زرند کرمان با یک امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید: برگزاری مسابقه دو و میدانی در شهرستان میناب هرمزگان