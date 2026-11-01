راهپیمایی گسترده ۱۳ آبان در ۴۳ منطقه از شهرستان‌های استان تهران برگزار می‌شود و همزمان در بیش از چهار هزار مدرسه، زنگ ملی مبارزه با استکبار جهانی نواخته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، از برنامه‌های تجمعات مردمی در سالگرد راهپیمایی ۱۳ آبان خبر داد.

وی افزود: این راهپیمایی در ۴۳ منطقه از شهرستان‌های استان تهران با حضور اقشار مختلف جامعه برگزار می‌گردد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها همچنین خاطرنشان کرد که در راستای ترویج فرهنگ مقاومت و آگاهی‌بخشی به نسل جوان، در بیش از چهار هزار مدرسه در سراسر شهرستان‌های استان، زنگ ملی مبارزه با استکبار جهانی نواخته خواهد شد تا دانش‌آموزان در این حماسه ملی سهیم شوند.