معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تحقق بیش از ۵۷ درصد هدف آبرسانی روستایی برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۵، مجموع ظرفیت‌های اعتباری پیش‌بینی‌شده برای تأمین آب شرب روستایی کشور حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کامران اسماعیلی در سفر به شهرستان‌های محلات و دلیجان و بازدید از طرح‌های آبرسانی روستایی، با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای تأمین پایدار آب شرب مناطق روستایی اظهار کرد: بر اساس اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، آبرسانی به ۱۰ هزار روستای دارای تنش آبی در سطح کشور پیش‌بینی شده که تاکنون طرح‌های آبرسانی در ۵ هزار و ۷۷۲ روستا اجرا شده و بیش از ۵۷ درصد هدف کمی برنامه تحقق یافته است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز آبرسانی به ۲ هزار روستا هدف‌گذاری شده که تاکنون ۹۸۳ روستا از این برنامه بهره‌مند شده‌اند؛ آماری که نشان‌دهنده تحقق نزدیک به ۵۰ درصد هدف سال جاری است.

ابلاغ ۲۴ همت اعتبار برای آبرسانی روستایی کشور

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تشریح وضعیت اعتبارات این بخش افزود: مجموع ظرفیت‌های بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده برای آب شرب روستایی در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۹ همت، معادل ۳۹ هزار میلیارد تومان است که تاکنون ۲۴ همت آن ابلاغ و از این میزان، ۴ همت تخصیص یافته است.

اسماعیلی با اشاره به سهم استان مرکزی از اعتبارات ملی آبرسانی روستایی گفت: از مجموع ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۸۷۰ میلیارد تومان برای بخش آب شرب روستایی استان مرکزی در نظر گرفته شده که تاکنون ۹۵ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

او با تأکید بر اهمیت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های آبرسانی اضافه کرد: پیگیری تخصیص اعتبارات و اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس نیاز‌های واقعی مناطق روستایی، از الزامات پیشبرد برنامه‌های تأمین آب شرب پایدار است.

بررسی فنی و اقتصادی طرح‌های آبرسانی روستا‌های راوه و ورین

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه به بازدید از روستا‌های راوه و ورین در شهرستان‌های محلات و دلیجان اشاره کرد و افزود: در جریان این بازدیدها، وضعیت تأمین آب شرب و نیاز‌های زیرساختی این مناطق بررسی شد و مقرر گردید مطالعات فنی و اقتصادی لازم برای تأمین آب مجموعه روستا‌های موردنظر انجام شود.

او خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج این بررسی‌ها و متناسب با اعتبارات قابل تأمین، طرح‌های آبرسانی موردنیاز تعریف و مراحل اجرایی آنها پیگیری خواهد شد.

اسماعیلی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آبرسانی روستایی، به‌ویژه در مناطق دارای تنش آبی، از اولویت‌های وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیازمند تأمین به‌موقع اعتبارات و اجرای هدفمند طرح‌های اولویت‌دار خواهد بود.