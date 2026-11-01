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از بازدید نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان از روستای حسن آباد نطنز تا صبحگاه مشترک دانش آموزی در خور و بیابانک را در این بسته خبری بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولیفقیه در منطقه و امام جمعه کاشان به همراه بخشدار مرکزی نطنز از روستای حسنآباد بازدید کردند.
در این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به جنایات آمریکا علیه ملت ایران گفت: آمریکا در سال ۱۳۶۷ یک ناو آمریکایی هواپیمای مسافربری ایران را که از بندرعباس عازم دبی بود، در خلیج فارس سرنگون کرد و ۲۹۰ مسافر آن را به شهادت رساند؛ با این حال، به فرمانده این ناو مدال افتخار اهدا شد.
وی افزود: ترامپ همواره ادعای دوستی با ملت ایران را مطرح میکند، اما در جنگ ۴۰ روزه مدرسه میناب هدف قرار گرفت و ۱۶۰ دانشآموز به شهادت رسیدند.
امام جمعه کاشان تأکید کرد: نصرت الهی با ملت ایران است و خداوند شر دشمنان را به خودشان بازمیگرداند.
اسماعیل رمضانی بهعنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرضا منصوب و معرفی شد.
در مراسمی، از خدمات امیرحسین رضایی، دادستان پیشین شهرضا، قدردانی و اسماعیل رمضانی، رئیس سابق شعبه ۱۰۲ کیفری شهرستان مبارکه، بهعنوان دادستان جدید معرفی شد.
امیرحسین رضایی که از شهریور ۱۴۰۱ دادستان شهرستان شهرضا بود، به دادگستری اصفهان منتقل شد.
و صبحگاه مشترک دانشآموزی به مناسبت هفته بسیج دانشآموزی در مدرسه حضرت امام خمینی (ره) شهر خور برگزار شد.
در این مراسم بر ترویج فرهنگ بسیجی، تقویت روحیه ایثار و مسئولیتپذیری، حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و نقش دانشآموزان در پیشرفت کشور تأکید شد.
امام جمعه خوروبیابانک، هفته بسیج دانشآموزی را فرصتی برای بازخوانی آرمانهای دانشآموزان شهید، بهویژه شهید حسین فهمیده، و تبیین نقش نسل نوجوان در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی دانست.
حجتالاسلام مرتضی فیروزی افزود: دانشآموزان با بهرهگیری از علم، ایمان و روحیه خودباوری و با الگو قرار دادن سیره شهدا میتوانند در مسیر پیشرفت کشور و دفاع از آرمانهای میهن نقشآفرین باشند.