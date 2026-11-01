از بازدید نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان از روستای حسن آباد نطنز تا صبحگاه مشترک دانش آموزی در خور و بیابانک را در این بسته خبری بخوانید.

سه خبر از کاشان، شهرضا و خورو بیابانک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان به همراه بخشدار مرکزی نطنز از روستای حسن‌آباد بازدید کردند.

در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به جنایات آمریکا علیه ملت ایران گفت: آمریکا در سال ۱۳۶۷ یک ناو آمریکایی هواپیمای مسافربری ایران را که از بندرعباس عازم دبی بود، در خلیج فارس سرنگون کرد و ۲۹۰ مسافر آن را به شهادت رساند؛ با این حال، به فرمانده این ناو مدال افتخار اهدا شد.

وی افزود: ترامپ همواره ادعای دوستی با ملت ایران را مطرح می‌کند، اما در جنگ ۴۰ روزه مدرسه میناب هدف قرار گرفت و ۱۶۰ دانش‌آموز به شهادت رسیدند.

امام جمعه کاشان تأکید کرد: نصرت الهی با ملت ایران است و خداوند شر دشمنان را به خودشان بازمی‌گرداند.

اسماعیل رمضانی به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرضا منصوب و معرفی شد.

در مراسمی، از خدمات امیرحسین رضایی، دادستان پیشین شهرضا، قدردانی و اسماعیل رمضانی، رئیس سابق شعبه ۱۰۲ کیفری شهرستان مبارکه، به‌عنوان دادستان جدید معرفی شد.

امیرحسین رضایی که از شهریور ۱۴۰۱ دادستان شهرستان شهرضا بود، به دادگستری اصفهان منتقل شد.

و صبحگاه مشترک دانش‌آموزی به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی در مدرسه حضرت امام خمینی (ره) شهر خور برگزار شد.

در این مراسم بر ترویج فرهنگ بسیجی، تقویت روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و نقش دانش‌آموزان در پیشرفت کشور تأکید شد.

امام جمعه خوروبیابانک، هفته بسیج دانش‌آموزی را فرصتی برای بازخوانی آرمان‌های دانش‌آموزان شهید، به‌ویژه شهید حسین فهمیده، و تبیین نقش نسل نوجوان در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

حجت‌الاسلام مرتضی فیروزی افزود: دانش‌آموزان با بهره‌گیری از علم، ایمان و روحیه خودباوری و با الگو قرار دادن سیره شهدا می‌توانند در مسیر پیشرفت کشور و دفاع از آرمان‌های میهن نقش‌آفرین باشند.