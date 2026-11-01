به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهرداد الهی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل نانوایان گفت: این رزمایش با هدف افزایش آمادگی نانوایی‌ها برای فعالیت در شرایط اضطراری و تداوم پخت نان در صورت بروز اختلال در شبکه برق یا تأمین سوخت اصلی، برگزار شد.

الهی با بیان اینکه آمادگی اصناف برای مواجهه با حوادث و شرایط پیش‌بینی‌نشده ضروری است، افزود: در این رزمایش، استفاده از تجهیزات برق اضطراری، از جمله موتوربرق، و همچنین بهره‌گیری از سوخت جایگزین برای ادامه فعالیت نانوایی‌ها به‌صورت عملی تمرین شد تا در صورت بروز اختلال در زیرساخت‌های انرژی، روند تأمین نان مردم با مشکل مواجه نشود.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیز نانوایی‌ها ادامه داد: از سال گذشته، ۱۶۰ نانوایی در استان به تجهیزات و امکانات موردنیاز برای افزایش آمادگی در شرایط اضطراری مجهز شده‌اند.

الهی اضافه کرد: تأمین کپسول‌های گاز مایع برای استفاده به‌عنوان سوخت جایگزین، یکی از اقداماتی بوده که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است؛ بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نانوایی‌های مجهز باید آمادگی لازم را برای استفاده از این تجهیزات در مواقع ضروری داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان گفت: این رزمایش نخستین تمرین در حوزه پدافند غیرعامل نیست و رزمایش‌های مشابه با هدف افزایش آمادگی و رفع نقاط ضعف احتمالی در گذشته نیز برگزار شده است؛ تداوم این تمرین‌ها به تقویت هماهنگی و آمادگی نانوایان برای ارائه خدمات در شرایط بحرانی کمک می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری هم‌زمان رزمایش نانوایان در سراسر کشور افزود: این رزمایش هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل و در قالب طرح شهید آبشناسان در کهگیلویه و بویراحمد