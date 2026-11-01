رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: نباید صرفاً از منظر یک استان گردشگرپذیر به مازندران نگاه کنیم بلکه ظرفیت‌های مهم ملی در ارائه خدمات گردشگری استان دیده شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در آیین تکریم خدمات حسین ایزدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان از غرب تا شرق و پیچیدگی‌های مدیریتی آن اظهار کرد: مازندران در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی، سرمایه‌گذاری و میراث‌فرهنگی ظرفیت‌های متنوع و در عین حال چالش‌های خاص خود را دارد و مدیریت این مجموعه نیازمند تلاش و حضور مستمر در میدان است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور ادامه داد: احمد تجری در ستاد وزارتخانه و حوزه سرمایه‌گذاری، تجربه ارزشمندی از تعامل با دستگاه‌های ملی، شناخت مدیران و آشنایی با سازوکار‌های اجرایی کشور برای ایشان فراهم کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های گردشگری مازندران مؤثر باشد.

او با اشاره به پیگیری مشوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله تأسیسات ترکیبی و تسهیل تغییر کاربری اراضی افزود: برخی از این موضوعات سال‌ها مورد مطالبه فعالان و سرمایه‌گذاران بود که با پیگیری احمد تجری و همکارانشان به نتیجه رسید. این تجربه و نگاه نوآورانه می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و تسهیل روند سرمایه‌گذاری در استان باشد.

توسعه گردشگری مازندران نیازمند نگاه ملی و تقویت اقتصاد گردشگری است

مدیرکل جدید میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در این جلسه با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه مدیریتی و کارشناسی استان گفت: موفقیت در مسیر توسعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حاصل تلاش هماهنگ همه اجزای مجموعه است و تحقق اهداف این حوزه نیازمند همکاری و همراهی همه بخش‌هاست.

احمد تجری ضمن قدردانی از استاندار مازندران و مسئولان حاضر در این مراسم، اظهار کرد: از رهنمود‌ها و تأکیدات مطرح‌شده در این نشست یادداشت‌برداری کرده‌ام و این موارد با جدیت و تأکید در دستور کار پیگیری‌های ما قرار خواهد گرفت.

او همچنین از حضور و حمایت‌های شالبافیان، معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قدردانی کرد و افزود: افتخار پنج سال شاگردی در کنار ایشان را داشته‌ام و بسیاری از مشوق‌ها و ایده‌هایی که در وزارتخانه شکل گرفت، حاصل نگاه، حمایت و پیگیری‌های ایشان بوده است.

تجری با بیان اینکه موفقیت یک مجموعه به عملکرد هماهنگ تمام اجزای آن وابسته است، گفت: هیچ مدیری به‌تنهایی و صرفاً با صرف وقت و توانمندی فردی نمی‌تواند به موفقیت پایدار دست پیدا کند. زمانی اهداف یک مجموعه محقق می‌شود که همه بخش‌ها بر اساس شرح وظایف خود، هماهنگ و هم‌افزا حرکت کنند. از این رو انتظار دارم همه همکاران و فعالان این حوزه برای تداوم مسیر آغازشده و رقم خوردن اتفاقات بهتر در استان همراهی کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت‌های گردشگری مازندران تصریح کرد: نباید صرفاً از منظر یک استان گردشگرپذیر به مازندران نگاه کنیم؛ بلکه باید این استان را به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم ملی در ارائه خدمات گردشگری ببینیم. چنین نگاهی می‌تواند ادبیات برنامه‌ریزی و رویکرد ما را در توسعه این بخش متحول کند.

او با اشاره به سه مأموریت اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: مازندران به دلیل پیشینه تاریخی و تمدنی خود، در حوزه میراث‌فرهنگی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و صیانت از هویت تاریخی و میراث به‌جامانده از گذشتگان باید با رویکردی ویژه دنبال شود.

تجری ادامه داد: در حوزه گردشگری نیز این استان از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است که باید به موتور محرک اقتصاد استان تبدیل شود. با وجود اقدامات انجام‌شده در زمینه ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، نیاز و ظرفیت مازندران و همچنین تقاضای موجود برای سفر به این استان، فراتر از امکانات فعلی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی آنها به سرمایه‌گذاران را از اولویت‌های این حوزه دانست و گفت: بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در سطح ملی فراهم شده است، باید با همکاری مجموعه استان شناسایی و به سرمایه‌گذاران معرفی شود تا زمینه ورود سرمایه‌های جدید و توسعه زیرساخت‌های گردشگری فراهم شود.

تجری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دست‌ی مازندران اظهار کرد: هم از نظر تعداد هنرمندان و هم از نظر کیفیت آثار تولیدی، صنایع‌دستی استان جایگاه ارزشمندی دارد و باید با نگاهی ویژه برای تقویت اقتصاد این بخش برنامه‌ریزی کنیم. توسعه بازاریابی، تجاری‌سازی محصولات و ساماندهی بازارچه‌های صنایع‌دستی از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه تقویت اقتصاد صنایع‌دستی علاوه بر افزایش درآمد هنرمندان، به ماندگاری و ورود نیرو‌های جدید به این عرصه کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در پایان با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه استان، گفت: امیدوارم با همفکری و همراهی مجموعه مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه بتوانیم برنامه‌ای منسجم و اثربخش برای توسعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران تدوین و اجرا کنیم.