مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی از برگزاری مرحله استانی دومین جشنواره ملی ایران‌دخت با عنوان نگاردخت در دو بخش طراحی و دوخت پوشش اجتماعی بانوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اعظم الهامی با بیان اینکه مرحله استانی دومین جشنواره ملی «ایران‌دخت» با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های هنری و طراحی پوشاک بانوان، در دو بخش طراحی و دوخت برگزار می‌شود، گفت: علاقه‌مندان تا ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را در سامانه جشنواره ثبت کنند.

وی افزود: این جشنواره در محور‌های ویژند‌ها و تولیدی‌ها (خانه‌های مد)، آزاد، دانشجویی و دانش‌آموزی پذیرای آثار هنرمندان، طراحان، خیاطان و علاقه‌مندان است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به موضوع رقابت در این دوره بیان کرد: آثار ارسالی باید با موضوع نماد‌های مقاومت استان و پرچم جمهوری اسلامی ایران طراحی و ارائه شوند.

الهامی ادامه داد: متقاضیان برای شرکت در جشنواره باید تا ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به پایگاه اینترنتی ir-dokht.ir ثبت‌نام کرده و طرح‌ها و آثار دوخت خود را در سامانه بارگذاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی اولیه، آثار تأییدشده با هماهنگی دبیرخانه برای انجام مراحل داوری تحویل گرفته خواهند شد.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شم۰۹۳۹۸۵۰۵۳۶۷۶۷تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی http://ir-dokht.ir مراجعه کنند.