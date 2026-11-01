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سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی ایمیدرو از بارگذاری ۱۰ پروانه اکتشاف معدنی خراسان جنوبی در قالب دو بسته سرمایهگذاری برای مشارکت بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی ایمیدرو در حاشیه بازدید از پاویون خراسان جنوبی در بیستمین نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی در تهران، گفت: خراسان جنوبی به دلیل تنوع کمنظیر مواد معدنی، یکی از مناطق مستعد توسعه اکتشاف و سرمایهگذاری معدنی کشور است.
عزیزی با اشاره به تازهترین اقدامات این سازمان در استان افزود: هفته گذشته ۱۰ پروانه اکتشاف معدنی خراسان جنوبی در قالب دو بسته سرمایهگذاری برای حضور و مشارکت بخش خصوصی در سامانه بارگذاری شد و انتشار اسناد مربوط به این محدودهها در حال انجام است.
وی با بیان اینکه هدف از این اقدام جذب سرمایهگذاران توانمند و دارای صلاحیت است، گفت: امیدواریم با عرضه این بستههای سرمایهگذاری، مشارکتکنندگان واجد شرایط برای فعالیت در محدودههای معدنی استان شناسایی و سازماندهی شوند.
سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی ایمیدرو گفت: خراسان جنوبی بهشت معادن ایران است و تنوع گسترده مواد معدنی در این استان، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فعالیتهای اکتشافی و سرمایهگذاری ایجاد کرده است.
عزیزی با اشاره به حضور و فعالیت ایمیدرو در خراسان جنوبی افزود: این سازمان در چارچوب مأموریتهای توسعهای و وظایف قانونی خود، طی سالهای گذشته خراسان جنوبی را بهعنوان یکی از پایلوتهای اصلی فعالیتهای اکتشافی و سرمایهگذاری مورد توجه قرار داده و در این زمینه حضور فعال و مؤثری داشته است.