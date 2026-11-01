به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی ایمیدرو در حاشیه بازدید از پاویون خراسان جنوبی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی در تهران، گفت: خراسان جنوبی به دلیل تنوع کم‌نظیر مواد معدنی، یکی از مناطق مستعد توسعه اکتشاف و سرمایه‌گذاری معدنی کشور است.

عزیزی با اشاره به تازه‌ترین اقدامات این سازمان در استان افزود: هفته گذشته ۱۰ پروانه اکتشاف معدنی خراسان جنوبی در قالب دو بسته سرمایه‌گذاری برای حضور و مشارکت بخش خصوصی در سامانه بارگذاری شد و انتشار اسناد مربوط به این محدوده‌ها در حال انجام است.

وی با بیان اینکه هدف از این اقدام جذب سرمایه‌گذاران توانمند و دارای صلاحیت است، گفت: امیدواریم با عرضه این بسته‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت‌کنندگان واجد شرایط برای فعالیت در محدوده‌های معدنی استان شناسایی و سازمان‌دهی شوند.

سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی ایمیدرو گفت: خراسان جنوبی بهشت معادن ایران است و تنوع گسترده مواد معدنی در این استان، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

عزیزی با اشاره به حضور و فعالیت ایمیدرو در خراسان جنوبی افزود: این سازمان در چارچوب مأموریت‌های توسعه‌ای و وظایف قانونی خود، طی سال‌های گذشته خراسان جنوبی را به‌عنوان یکی از پایلوت‌های اصلی فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار داده و در این زمینه حضور فعال و مؤثری داشته است.