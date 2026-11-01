به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان از اجرای پویش مردمی تأمین هزار سری جهیزیه برای نوعروسان نیازمند در این استان خبر داد.

سرهنگ پاسدار وحید مثنوی،افزود: این حرکت خیرخواهانه در راستای منویات مقام معظم رهبری و با هدف ترویج فرهنگ مواسات و همدلی، حمایت از زوج‌های جوان و تسهیل آغاز زندگی مشترک خانواده‌های نیازمند، با مشارکت مردم و خیران اجرا می‌شود.

وی با دعوت از مردم نیکوکار برای مشارکت در این طرح ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند با پرداخت مبلغ ۱۱۰ هزار تومان، در تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند سهیم شوند و گامی مؤثر در مسیر حمایت از زوج‌های جوان بردارند.

سرهنگ مثنوی با اشاره به پیش‌بینی برنامه تشویقی برای مشارکت‌کنندگان در این پویش بیان کرد: به‌منظور قدردانی از همراهی مردم نیکوکار، ۴۰ نفر از افرادی که در این طرح مشارکت کنند، از طریق قرعه‌کشی برای زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت‌های مردمی در اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی اضافه کرد: کمک به تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند، اقدامی ارزشمند برای کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه آغاز زندگی مشترک جوانان است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم، خیران و گروه‌های جهادی، زمینه تأمین هزار سری جهیزیه برای زوج‌های جوان نیازمند در استان فراهم شود.

سرهنگ مثنوی از علاقه‌مندان خواست برای مشارکت در این پویش، مبلغ ۱۱۰ هزار تومان را به شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۸۰۰۰۰۰۰۳۲ واریز کنند و پس از پرداخت، تصویر فیش واریزی را به همراه نام و نام خانوادگی، شماره تماس و استان محل سکونت به شناسه @Hezar_Jahiziyeh در پیام‌رسان‌های داخلی ارسال کنند تا اطلاعات آنان برای شرکت در قرعه‌کشی ثبت شود.