به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر مخابرات استان گفت:در راستای تحقق اهداف توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در خراسان جنوبی، مخابرات منطقه با تکمیل عملیات ایجاد بستر فیبر نوری در محدوده خیابان های وصال جنوبی و چهارراه استادیوم بیرجند، واگذاری پرسرعت‌ترین سرویس اینترنت (FTTH) را به متقاضیان آغاز کرد.

میری افزود: در راستای اجرای طرح توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نوین و گذار از بستر فرسوده مسی به فناوری پیشرفته فیبر نوری (FTTH)، عملیات اجرایی و ایجاد بستر فیبر نوری در محدوده خیابان های وصال جنوبی و چهارراه استادیوم بیرجند به اتمام رسید و این منطقه آماده ارائه سرویس به متقاضیان شد.

وی گفت: با بهره‌برداری از این طرح، ساکنان این مناطق می‌توانند از مزایای این فناوری از جمله سرعت چند برابری، پایداری سرویس، تقارن سرعت بارگذاری و بارگیری داده و دسترسی آسان به خدمات نوین دیجیتال و بستر هوشمند شهری بهره‌مند شوند.

مدیر مخابرات استان گفت: متقاضیان دریافت این سرویس می‌توانند برای ثبت‌نام و اتصال به شبکه فیبر نوری، از طریق درگاه‌های ارتباطی شرکت مخابرات از جمله سامانه ۲۰۲۰ و یا مراجعه به دفاتر امور مشتریان اقدام کنند.

میری افزود: طرح توسعه و نوسازی شبکه ارتباطی بیرجند با قوت و در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان همچنان ادامه دارد.