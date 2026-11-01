استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت حمایت متوازن از رشته‌های مختلف ورزشی گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان باید همه رشته‌ها را به یک چشم ببیند و حمایت از ورزش استان را متناسب با ظرفیت‌ها و منابع موجود دنبال کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در نشست هم‌اندیشی با جامعه ورزش و جوانان استان، با اشاره به جایگاه ورزش در ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی گفت: نام‌گذاری یک هفته به‌عنوان هفته تربیت‌بدنی، نشان‌دهنده جایگاه رفیع ورزش در جامعه است و ورزشکاران در شرایط دشوار امروز، علاوه بر کشف و پرورش استعدادها، با ایجاد فضای پرنشاط، به شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و پویا کمک می‌کنند.

وی این نشست را از جمله جلسات خوب روز‌های اخیر خود دانست و افزود: ورزشکاران در اوج اعتبار و جایگاه اجتماعی قرار دارند و تلاش‌های آنان در عرصه‌های ورزشی، به‌ویژه کسب مدال در رقابت‌های بین‌المللی، زمینه‌ساز برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران و معطوف شدن نگاه جهانی به کشور است.

نوری با تأکید بر اینکه مفهوم نخبگی محدود به حوزه علم و دانش نیست، تصریح کرد: نخبگان ورزشی نیز در حال برجسته کردن نام ایران هستند و با وجود همه دشواری‌ها، در میدان‌های ورزشی نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی در ادامه گفت: ورزشکاران از هوش، استعداد و توانمندی بالایی برخوردارند و از نگاه من، ورزش یکی از مسیر‌های تضمین سلامت جسم، روح و روان جامعه است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به نقش تربیتی ورزشکاران در جامعه خاطرنشان کرد: ورزشکاران علاوه بر فعالیت حرفه‌ای، الگوی سبک صحیح زندگی و انتقال‌دهنده آموزه‌های اخلاقی به نسل نوجوان و جوان هستند و توجه به ورزش، از اولویت‌های مدیریتی من از زمان تصدی مسئولیت استانداری بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی خراسان شمالی و جایگاه رشته‌های کوراش و جودو گفت: اگرچه این دو رشته از ظرفیت‌ها و مزیت‌های شاخص استان هستند و مورد تأکید وزیر ورزش و جوانان نیز قرار دارند، اما این به معنای محدود شدن حمایت‌ها به این رشته‌ها نیست و همه رشته‌های ورزشی باید از فرصت و امکان رشد برخوردار باشند.

نوری با بیان اینکه اداره‌کل ورزش و جوانان باید نگاه یکسانی به هیئت‌های ورزشی داشته باشد، افزود: این تلقی که توجه و حمایت استان صرفاً معطوف به کوراش و جودو است، درست نیست؛ من از همه رشته‌ها حمایت می‌کنم و تا جایی که منابع و امکانات اجازه دهد، برای توسعه ورزش استان اقدام خواهیم کرد.

وی با اشاره به برگزاری رویداد ملی «ایران جان» در خراسان شمالی اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌هایی که در این رویداد معرفی خواهد شد، حوزه ورزش است. استان از استعداد‌های ورزشی فراوانی برخوردار است و ورزش می‌تواند یکی از مسیر‌های مهم معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خراسان شمالی در سطح ملی باشد.

استاندار خراسان شمالی همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌های ورزشی استان تصریح کرد: هیچ سالن ورزشی نباید واگذار شود، چراکه واگذاری این فضا‌ها ما را از اهداف و سیاست‌های کلی توسعه ورزش دور می‌کند.

نوری در ادامه با تأکید بر آمادگی خود برای پیگیری مسائل و مطالبات جامعه ورزش گفت: هر اقدامی که در توان مدیریت استان برای کمک به توسعه ورزش باشد، پیگیری خواهم کرد و انتظار می‌رود ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی نیز با شناسایی و پرورش استعدادها، زمینه چهره‌سازی ورزشی برای استان را فراهم کنند.

بر اساس این گزارش، در این نشست، توسعه زیرساخت‌های ورزشی، احداث مجموعه و خوابگاه ورزشی، ایجاد دفتر مشترک هیئت‌های ورزشی، احداث مرکز قهرمانی، برگزاری جلسات فصلی با هیئت‌ها و شورای عالی ورزش و تخصیص اعتبارات استانی برای حمایت از هیئت‌های ورزشی از جمله درخواست‌های مطرح‌شده از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان استان بود.

همچنین نمایندگان هیئت‌های ورزشی استان، کمبود سالن و فضای مناسب برای تمرین، ضرورت اختصاص اعتبار ویژه به ورزش شهرستان بجنورد، توسعه ورزش همگانی و بومی و محلی و معرفی ظرفیت‌های صنعت اسب خراسان شمالی در رویداد ملی «ایران جان» را از جمله مطالبات خود مطرح کردند.