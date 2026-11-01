وزیر علوم از خوابگاه‌های دختران، پسران و دانشجویان بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر علوم در سفر به مشهد از خوابگاه‌های دختران، پسران و دانشجویان بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

در این بازدید، دانشجویان بین‌المللی مشکلات مربوط به روادید و هزینه‌های تغذیه را مطرح کردند.

وزیر علوم نیز ضمن شنیدن مطالبات آنان، با مقایسه هزینه‌های تحصیل در ایران و سایر کشورها، به پایین‌تر بودن هزینه‌های تحصیل در ایران اشاره کرد و بر ضرورت یادگیری زبان فارسی برای ارتباط مؤثرتر دانشجویان بین‌المللی با جامعه علمی و فرهنگی ایران تأکید کرد.