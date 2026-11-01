



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نشست مشترک محمدحسن اسدی، شهردار شیراز با فرانسیس مولوی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری آفریقای جنوبی در ایران، بستری برای تبادل نظر پیرامون ارتقای سطح روابط بین‌شهری، خواهرخواندگی و هم‌افزایی در شبکه‌های جهانی مدیریت شهری فراهم آورد.

نایب رئیس منطقه اوراسیا و خاورمیانه متروپلیس در این نشست با قدردانی از نقش مسئولانه دولت آفریقای جنوبی در توسعه همکاری‌های جنوب با جنوب، تلاش این کشور در تنوع‌بخشی اقتصادی و فاصله گرفتن از سازوکار‌های تحت سلطه غرب را الهام‌بخش توصیف کرد.

وی مواضع اصولی این کشور از جمله شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی و اخراج دیپلمات ارشد این رژیم را نشان‌دهنده رویکرد شجاعانه آفریقای جنوبی در عرصه سیاست خارجی و ایستادن در سمت درست تاریخ دانست.

اسدی با اشاره به سه سال حضور سفیر آفریقای جنوبی در ایران، شناخت بسیار خوبی از کشور و زمینه‌های مستعد همکاری دارد، تصریح کرد: با عبور پیروزمندانه کشور از چالش‌ها به لطف خدا، تدابیر رهبر معظم انقلاب، همت مسئولان و پشتوانه مقاومت و هوشیاری مردم، شرایط بیش از گذشته برای توسعه همکاری‌های دوجانبه و اقدامات ملموس فراهم خواهد بود.

شهردار کلان‌شهر شیراز همچنین ابراز امیدواری کرد: برنامه‌ها و دیدار‌های سفیر آفریقای جنوبی در این کلان‌شهر، زمینه‌ساز شناخت عمیق‌تر ظرفیت‌های دوجانبه میان این کشور با شیراز و استان فارس شده باشد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه شهر‌های تاریخی جهان با طرح پیشنهاد‌های مشخص در حوزه تعاملات بین‌شهری گفت: شیراز اقدامات گسترده‌ای در توسعه زیرساخت‌ها و تنوع‌بخشی به گردشگری شهری انجام داده و با تکیه بر جاذبه‌های کم‌نظیر تاریخی، طبیعی و اقلیمی، فرصت‌های متعدد و سودآوری برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

وی با اشاره به دستاورد‌های شیراز در زمینه بازآفرینی شهری بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی، این حوزه را محور مناسبی برای گفت‌و‌گو و تبادل تجربیات میان مدیران شهری و نخبگان دانشگاهی دو طرف دانست.

اسدی به حضور اثرگذار و مسئولیت‌های شیراز در مجامع بین‌المللی از جمله نایب‌رئیسی منطقه اوراسیا و خاورمیانه و عضویت در هیئت‌مدیره انجمن کلانشهر‌های جهان (متروپلیس)، عضویت در هیئت‌مدیره اتحادیه شهر‌های تاریخی و نایب‌رئیسی مجمع شهرداران آسیایی اشاره کرد.

وی در همین راستا افزود: با توجه به عضویت کلانشهر‌های آفریقای جنوبی نظیر ژوهانسبورگ در برخی از این سازمان‌ها، تعریف پروژه‌های مشترک به هم‌افزایی، تقویت پیوند‌ها و تثبیت جایگاه طرفین در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با مدیریت شهری می‌انجامد.

شهردار شیراز اعلام کرد: مدیریت شهری از برقراری روابط رسمی دوجانبه در قالب خواهرخواندگی یا انعقاد یادداشت تفاهم با ژوهانسبورگ استقبال می‌کند و آمادگی دارد میزبان هیئتی از این کلان‌شهر باشد.

وی در ادامه ظرفیت‌های برجسته پزشکی شیراز به‌ویژه سرآمدی در حوزه پیوند اعضا، جایگاه دانشگاهی و شاخص‌های اجتماعی از جمله برخورداری از عنوان پایتخت نشاط اجتماعی در پرتو فعالیت‌های سلامت‌محور و همایش‌های پیاده‌روی را تشریح کرد.

اسدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد داد؛ با توجه به ارزش والای موسیقی در هر دو فرهنگ، سمفونی اختصاصی شهر شیراز یا یکی از موومان‌های آن توسط هنرمندان آفریقای جنوبی به اجرا درآید.

فرانسیس مولوی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری آفریقای جنوبی در ایران نیز با ادای احترام به حمایت‌های مردم ایران و سایر ملت‌های آزاده جهان از آرمان‌های آزادی‌خواهانه کشورش تأکید کرد: ملت آفریقای جنوبی خود را به فداکاری و حسن‌نیت مردم ایران در این مسیر مدیون می‌داند و همین پشتوانه غنی و پیوند تاریخی و صمیمانه، اساسی مستحکم برای تحقق زمینه‌های همکاری مطرح‌شده از سوی شهردار شیراز خواهد بود.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران با اشاره به تجربه کشورش پس از سال ۲۰۰۰ در اولویت‌یافتن صنعت گردشگری نسبت به بخش‌های سنتی نظیر استخراج معادن طلا و الماس تصریح کرد: استان فارس و شیراز نماد برجسته تاریخ و تمدن بشری به‌شمار می‌روند و این میراث ارزشمند شایسته بازدید جهانیان است؛ به‌گونه‌ای که شیراز می‌تواند به مکه گردشگری جهان تبدیل شود.

فرانسیس مولوی با اشاره به جذابیت‌های کم‌نظیر شیراز اظهار داشت: پیش از این همواره زادگاهم کیپ‌تاون را زیباترین شهر جهان می‌پنداشتم، اما با مشاهده جلوه‌های کم‌نظیر شیراز، بر این باورم که شیراز و کیپ‌تاون دو شهر از زیباترین نقاط جهان هستند.

وی با استقبال رسمی از بسته پیشنهادی شهردار شیراز اعلام کرد: پیگیری‌های لازم برای اجرایی‌شدن این طرح‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

سفیر آفریقای جنوبی در ایران همچنین ایده اجرای سمفونی اختصاصی شیراز توسط هنرمندان آفریقای جنوبی را اقدامی فوق‌العاده، ارزشمند و ابتکاری دانست و از پیگیری قطعی آن خبر داد.