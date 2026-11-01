بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، صبح امروز یکشنبه ۱۰ آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های شوش، اهواز و هندیجان در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز شنبه دهم آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های شوش ۱۲۲، اهواز ۱۲۰ و هندیجان ۱۰۵ AQI ثبت شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.