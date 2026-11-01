عامل تخریب پایه‌های روشنایی میدان کشتی جویبار در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد؛ مالخر شناسایی و واحد صنفی او مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی جویبار از دستگیری عامل تخریب پایه‌های دکوراتیو روشنایی میدان کشتی این شهرستان در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

سرهنگ عبدالله اکبری گفت: پس از انتشار خبر و تصاویری از تخریب و بیرون‌آوردن پایه‌های دکوراتیو روشنایی میدان کشتی جویبار، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی و با هماهنگی مقام قضایی، عامل این اقدام را در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی جویبار با رد باندی و سازمان‌یافته بودن این اقدام گفت: این تخریب و سرقت از سوی یک سارق سابقه‌دار انجام شده است. مالخر نیز شناسایی و واحد صنفی او مهر و موم شد.

اکبری افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از اموال عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب یا رفتار مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.