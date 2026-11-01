سومین روز نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، امروز با اکران آثار متنوع در بخش‌های سینمای بلند، مستند، پویانمایی و بین‌المللی در پردیس سینمایی ملت ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، امروز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه، سومین روز فعالیت خود را با نمایش آثار برگزیده در بخش‌های مختلف آغاز می‌کند.

در بخش سینمای بلند، فیلم‌های «سرزمین فرشته‌ها» و «لباس شخصی» در سالن شماره ۹ و فیلم‌های «دستار»، «قمارباز» و «کارواش» در سالن شماره ۱۰ به روی پرده می‌روند. در بخش پویانمایی نیز آثار «نابغه و دیو سنگی»، «شمشیر و اندوه» و «یوز» در سالن شماره یک اکران خواهند شد. این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ مقاومت، در بخش‌های مستند، فیلم کوتاه و بین‌المللی نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.