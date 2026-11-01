راهکار اضطراری و تغییر کاربری موقت شماری از لنج‌های تجاری به صیادی در استان خوزستان، بویژه ۵۰ لنج در آبادان و خرمشهر با هماهنگی سازمان توسعه تجارت و شیلات کشور تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان با اشاره به توقف فعالیت تجاری حدود ۲۵۰ لنج، از تدوین راهکار اضطراری و تغییر کاربری موقت این لنج‌ها به صیادی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت و شیلات کشور خبر داد.

سید محمدرضا موالی‌زاده، در جلسه بررسی مشکلات لنج‌داران گفت: حدود ۲۵۰ لنج در هندیجان وجود دارد که با احتساب حدود ۱۰ خدمه برای هر لنج، جمعیتی نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را شامل می‌شوند و از اسفند سال گذشته تاکنون عملاً نتوانسته‌اند کار تجاری انجام دهند.

وی با اشاره به درخواست لنج‌داران افزود: درخواست آنان این بود که حتی به صورت موقت، کاربری لنج‌ها از حالت تجاری به صیادی تغییر پیدا کند؛ بر اساس قوانین جاری شاید این امکان وجود نداشته باشد، اما بر اساس تصمیم‌گیری در شرایط اضطرار و به صورت فوق‌العاده و موقت، ان‌شاءالله این کار صورت خواهد گرفت.

استاندار خوزستان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده تصریح کرد: با سازمان توسعه تجارت و شیلات کشور صحبت کرده‌ایم و قرار شد در مکاتباتی و با تشکیل جلساتی در تهران، این مشکل برطرف شود و لنج‌داران از نظر اقتصادی در وضعیت مناسب‌تری قرار بگیرند.

موالی‌زاده با اشاره به مشکلات مشابه در سایر مناطق خاطرنشان کرد: علاوه بر ۲۵۰ لنج هندیجان، حدود ۵۰ لنج نیز در آبادان و خرمشهر هستند و بازار هندیجان نیز به این لنج‌ها وابسته است؛ در مجموع حدود ۴ تا ۵ هزار نفر به واسطه این وضعیت بیکار شده‌اند.

وی با تأکید بر پیگیری استانی و ملی اظهار داشت: ما پیگیری می‌کنیم تا این مشکل در سطح مرکز و کشور حل شود و از نماینده ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی که در این جلسه حضور یافتند و پیگیری‌های لازم را انجام دادند، تشکر می‌کنم.