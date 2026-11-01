سریال داستانی «زیر درختان شهر» با روایتی از ایثار و مقاومت به زودی روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود و فیلم سینمایی «مأموریت خانوادگی» نیز در واحد دوبلاژ صداوسیما برای پخش از شبکه تهران آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه تلویزیونی «زیر درختان شهر» از تولیدات خانه تولیدات جوانِ مرکز سیمرغ صداوسیماست که با محوریت مفاهیم ایثار و مقاومت، در قالب داستان‌هایی مستقل و با فضایی مشترک، تجربه‌ها و روایت‌های گوناگون مردم را به تصویر می‌کشد.

این مجموعه نمایشی با نگاهی اجتماعی ، به زندگی و مواجهه قشرهای مختلف جامعه در بستر رویداد‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان می‌پردازد و تلاش می‌کند جلوه‌هایی از همدلی و ایستادگی را در دل زندگی روزمره روایت کند.

سریال «زیر درختان شهر» به تهیه‌کنندگی صادق روشن و کارگردانی عمار خطی تولید شده است و سرپرستی نویسندگان آن را حسین تراب‌نژاد بر عهده دارد.

در رویدادی دیگر ، فیلم سینمایی کمدی و جنایی «مأموریت خانوادگی» محصول ۲۰۲۶ کره جنوبی، با گویندگی ۲۱ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله می‌شود.

مدیر دوبله این اثر لادن سلطان‌پناه و صدابردار آن مهدی پاینده است و رضا الماسی، دانیال الیاسی، محمد بهاریان ، علی بیگ‌محمدی، امیر حکیمی، پریسا دهنوی، محبوبه سعادت‌فر، ابوالفضل شاه‌بهرامی، مریم شاهرودی، پریا شفیعیان، مهرداد شمش، محمد صادقیان، فاطمه صبا، محمد طالبی ، بهروز علی‌محمدی ، ملیکا ملک‌نیا، محمدرضا موسی‌زاده، علیرضا ناصحی، نیما نکویی‌فرد، نازنین یاری و لادن سلطان‌پناه به عنوان صداپیشه در این اثر به فعالیت پرداخته‌اند.

این فیلم داستان تلاش همسر سابق و کنونی یک زن ربوده‌شده را روایت می‌کند که برای نجات او باید با هم متحد شوند و اهمیت مسئولیت‌پذیری، همکاری و فداکاری را در شرایط بحرانی به تصویر می‌کشند.

شبکه تهران مسئولیت رصد، ترجمه و ویراستاری این اثر را بر عهده داشته است و آن را پس از طی مراحل آماده‌سازی برای مخاطبان خود پخش می‌کند.