مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت فارس، از میزبانی پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در سطح استان فارس، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار سرتیپ دوم سعید کوشکی جهرمی مدیرکل حفظ آثار و نشرارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس پیرامون برنامه‌های معنوی استان در ایام شهادت حضرت زهرا (س)، اظهارداشت: استان فارس در ایام شهادت حضرت زهرا (س) میزبان پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود.

او با اشاره به سنت همیشگی برگزاری آیین‌های معنوی تشییع شهدای گمنام در سراسر کشور، افزود: «این مراسم ارزشمند در استان فارس نیز همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار می‌گردد.»

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس با ارائه جزئیات اجرایی برنامه‌ها تصریح کرد: پیکر مطهر این شهدای گمنام پس از ورود به استان، در صبح روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه با تشریفات نظامی کامل توسط یگان‌های نظامی و حضور مسئولان ارشد استان، در ساعت ۸ صبح در ورودی دروازه قرآن شیراز مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

او در ادامه افزود: پس از انجام تشریفات رسمی، پیکر مطهر شهدای گمنام طبق برنامه ریزی صورت گرفته از ۱۲ آبان ماه تا ۲۱ آبان در مراسم‌های تجمع مردمی شبانه شهر‌ها در سطح استان حضور پیدا خواهند کرد و مسپس مراسم وداع با پیکر مطهر ایتن شهدا روز پنجشنبه ۲۱ آبانماه بعداز نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر شاهچراغ برگزار خواهند شد و همچنین مراسم تشییع این شهدا نیز همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در روز جمعه ۲۲ آبان ماه از میدان شهدای به سمت حرم مطهر شاهچراغ برگزار می‌شود.

سردار کوشکی بیان داشت: پس از برگزاری مراسم‌های یاد شده از این تعداد ۲۰ شهید ۷ شهید در ۷ نقطه استان که متعاقبا اعلام خواهد شد تشییع و خاکسپاری می‌شوند و ۱۳ شهید نیز بصورت امانی در استان حضور دارند که بعداز مراسم‌ها به معراج شهدای مرکزی تهران بازگردانده خواهند شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت فارس از تمامی مردم ولایت مدار و شهید پرور استان فارس جهت حضور در مراسم‌ها و همراهی شهدای گمنام دعوت بعمل آورد.